وزير العمل يطرح استراتيجية ثلاثية لمستقبل التشغيل والتدريب في لبنان والمنطقة

شارك وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مؤتمر السياسات رفيع المستوى للاتحاد من أجل المتوسط حول التوظيف والعمل، الذي عُقد في مالطا تحت عنوان: “استكشاف مستقبل الوظائف والمهارات في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

ناقش المؤتمر أبرز التحديات والسياسات المتعلقة بمستقبل العمل، لا سيّما في مجالات توظيف الشباب، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتطوير مهارات القوى العاملة في دول المنطقة، وذلك بمشاركة أكثر من 200 شخصية من وزراء وخبراء وممثلين عن القطاعين العام والخاص وروّاد أعمال شباب، إلى جانب منظمات أكاديمية واجتماعية.

وافتتح المؤتمر وزير الداخلية والأمن والتوظيف في مالطا الدكتور بايرون كاميليري، مؤكّدًا “أهمية التعاون الإقليمي لتعزيز ممارسات التوظيف المستدامة والشاملة، ودور الاتحاد من أجل المتوسط في دعم هذا المسار”.

وفي سياق متصل، شارك الوزير حيدر ضمن فعاليات المؤتمر في حلقة نقاش رفيعة المستوى حول استكشاف مهارات المستقبل، حيث شدّد في مداخلته على “أهمية الموازنة بين التحول الرقمي وأهداف التنمية الخضراء”، مشيرًا إلى ضرورة اعتماد استراتيجية شاملة تستند إلى ثلاث ركائز أساسية:

تصميم سياسات شاملة من خلال الحوار الاجتماعي، تضمن إشراك صوت الشباب في صياغة السياسات. بناء المهارات الخضراء والرقمية عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، من خلال برامج تدريب مهني تستجيب لاحتياجات سوق العمل وتُعزّز قابلية التوظيف، خصوصًا في مجالات محو الأمية الرقمية والقطاعات الخضراء. تعزيز دور المؤسسات الخاصة في تدريب وتأهيل العمال الجدد والحاليين بما يتلاءم مع خصوصيات كل قطاع.

وأشار حيدر كذلك إلى “أهمية دمج الحماية الاجتماعية ضمن هذه الرؤية”، لافتًا إلى “ضرورة تسهيل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية عبر المنصات الرقمية، وضمان شمول الفئات المستضعفة وحماية العمال غير الرسميين”. واستعرض في هذا الإطار عددًا من المبادرات التي تعمل عليها وزارة العمل اللبنانية في هذا المجال.

وعلى هامش المؤتمر، عقد الوزير حيدر سلسلة لقاءات ثنائية، أبرزها مع وزير الداخلية والأمن والتوظيف في مالطا الدكتور بايرون كاميليري، حيث جرى بحث إمكانات التعاون وتبادل اليد العاملة بين البلدين، وتم الاتفاق على مواصلة العمل باتجاه توقيع مذكرة تفاهم مستقبلية بهذا الخصوص.

كما اجتمع مع القائم بأعمال رئيس وحدة الشرق الأوسط والتعاون الاقتصادي في المفوضية الأوروبية، حيث جرى بحث آفاق التعاون بين وزارة العمل اللبنانية والمفوضية لدعم سياسات التوظيف والتدريب المهني وتعزيز الحماية الاجتماعية.

ومن مالطا، توجّه الوزير حيدر مباشرة إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في مؤتمر وزراء عمل الدول الإسلامية، الذي يُعقد بدعوة من منظمة التعاون الإسلامي.

ويُنتظر أن يوقّع وزير العمل خلال المؤتمر على عقد انضمام لبنان إلى مركز العمل الإسلامي، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون مع مؤسسة جسور القطرية التي تُعنى بملف التوظيف وتوفير فرص العمل في السوق القطري، ما يفتح الباب أمام آفاق جديدة لتشغيل اليد العاملة اللبنانية في قطر وتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام