وزير العمل يتوجّه إلى باكو لتعزيز دور لبنان في منظمة التعاون الإسلامي

غادر وزير العمل، محمد حيدر، على رأس وفد بيروت متوجهاً إلى العاصمة الأذرية باكو، حاملاً تفويضاً من رئيس الجمهورية العماد جوزhف عون ورئيس الحكومة نواف سلام للتفاوض مع منظمة التعاون الإسلامي حول انضمام لبنان إلى مركز العمل التابع للمنظمة، وطرح مبادرة لاعتماد بيروت مقراً إقليمياً للمركز.

وتأتي الزيارة استجابة لدعوة رسمية من المنظمة للمشاركة في الندوة الدولية رفيعة المستوى واجتماع كبار المسؤولين، وتهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتثبيت موقع لبنان في ملفات العمل والتنمية داخل العالم الإسلامي.

