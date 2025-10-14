7 شهداء جراء استهداف مسيّرات إسرائيلية في غزة وخانيونس

استشهد سبعة مواطنين وأصيب آخرون، صباح الثلاثاء، جراء إطلاق نار وقصف من مسيرات إسرائيلية شرقي قطاع غزة وخانيونس، في حين استشهد مواطنان متأثرين بإصابتهما في قصف سابق على خانيونس.

وأفادت مصادر طبية بوصول 6 شهداء إلى مستشفى المعمداني في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي، فيما وصل 3 آخرون إلى مستشفى ناصر. وذكرت المصادر أن عدد الشهداء جراء العدوان اليوم بلغ 7، بالإضافة إلى 2 توفيا متأثرين بجراحهما.

وأفادت المصادر المحلية بأن خمسة مواطنين استشهدوا نتيجة استهدافهم من قبل طائرات مسيرة إسرائيلية أثناء تفقدهم منازلهم في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي السياق ذاته، أعلن مراسلنا عن استشهاد الشاب بكر أبو مور وإصابة آخر جراء قصف مسيرة إسرائيلية في بلدة الفخاري شرقي خانيونس جنوبي القطاع، كما أصيب مواطنان بنيران قوات الاحتلال جنوب مدينة خانيونس.

وأفادت المصادر المحلية بتسجيل إصابات في مخيم حلاوة بجباليا نتيجة إطلاق النار من آليات الاحتلال في المنطقة.

وفي سياق متصل، استشهد مواطنان صباح الثلاثاء متأثرين بجراحهما في قصف إسرائيلي سابق شرقي خانيونس. وأطلقت آليات الاحتلال النار في عدة محاور جنوب القطاع.

وذكرت المصادر أن المواطن عبد اللطيف عدنان أبو طعيمة استشهد جراء قصف إسرائيلي تعرض له قبل خمسة أشهر في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس، كما استشهدت المواطنة جودي جميل فياض متأثرة بجروح أصيبت بها في قصف سابق على مدينة خانيونس.

وفي إطار الانتهاكات المستمرة لاتفاق وقف الحرب، أطلقت الآليات الإسرائيلية النار شمالي رفح، وسط تحليق مسيرات على مستوى منخفض في منطقة الشاكوش شمال مواصي رفح.

المصدر: مواقع