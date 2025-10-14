الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع يزور موسكو ويلتقي بوتين

من المقرر أن يقوم الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع بزيارة إلى موسكو يوم الأربعاء، حيث سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أفاد مصدر حكومي سوري ومصدر في وزارة الخارجية السورية لوكالة فرانس برس الثلاثاء. وتعد هذه الزيارة الأولى له منذ سقوط النظام في ديسمبر الماضي.

وقال المصدر الحكومي إن الزيارة ستشمل الرئيس الشرع ووزير الخارجية ومسؤولين عسكريين واقتصاديين، وأضاف أن اللقاء مع بوتين سيتناول ملفات اقتصادية تتعلق بالاستثمار، ووضع القواعد الروسية في سوريا، بالإضافة إلى موضوع إعادة تسليح الجيش الجديد.

وأكد مصدر في وزارة الخارجية السورية صحة الزيارة ولقاء الشرع ببوتين، مشيراً إلى المواضيع المقررة للنقاش.

وكان من المقرر أن يشارك الشرع في قمة عربية-روسية تُعقد في موسكو في 15 أكتوبر، لكن روسيا أعلنت تأجيلها إلى أجل غير مسمى، بسبب مشاركة عدد من القادة العرب في مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة الماضية.

وشهدت الفترة الأخيرة زيارات متبادلة بين دمشق وموسكو: ففي يوليو الماضي، زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني موسكو، مؤكداً خلال الزيارة على الاحترام المتبادل بين البلدين. وفي سبتمبر، زار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك دمشق، مشيراً إلى أنه جاء لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.

وبعد سقوط النظام، زار دمشق وفد روسي ضم نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف في 28 يناير. كما أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً بالرئيس الشرع في فبراير، مؤكداً دعم روسيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها.

وتسعى روسيا لضمان مستقبل قاعدتيها العسكرية في طرطوس وحميميم، وهما الموقعان الوحيدان لها خارج نطاق الاتحاد السوفيتي السابق، في ظل السلطات الجديدة في سوريا.

المصدر: أ.ف.ب.