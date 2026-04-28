عراقجي بعد لقائه بوتين: تمسّك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتنسيق شامل بين طهران وموسكو

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مواصلة بلاده تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع روسيا، مشدداً على أهمية التنسيق الوثيق بين طهران وموسكو في مختلف الملفات.

وجاء ذلك عقب لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أوضح عراقجي أن الاجتماع استمر لأكثر من ساعة ونصف، وجرى خلاله بحث شامل لكافة القضايا، سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو التطورات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن المباحثات تناولت بشكل مفصل تداعيات الحرب والعدوان الذي شنّته الولايات المتحدة وكيان الاحتلال على إيران، لافتاً إلى أن التعاون بين البلدين حظي باهتمام خاص، مع طرح أفكار وصفها بـ”الجيدة جداً” لتعزيز هذا التعاون في المرحلة المقبلة.

ونقل عراقجي عن بوتين إشادته بصمود الشعب الإيراني، مؤكداً أن هذا الصمود حظي بتقدير واسع على المستوى الدولي، واعتُبر إنجازاً في مواجهة حرب غير متكافئة.

وختم وزير الخارجية الإيراني بالتأكيد على شكر بلاده لروسيا على دعمها خلال الحرب، مجدداً التمسك بتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

بدوره، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عزم بلاده توطيد العلاقات مع طهران، مثنياً على صمود الشعب الإيراني في مواجهة التحديات.

المصدر: وكالة فارس