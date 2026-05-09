موسكو تحيي الذكرى الـ81 للنصر على النازية بعرض عسكري في الساحة الحمراء

أقيم في الساحة الحمراء في موسكو عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ81 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها. واستعرض الجنود راية النصر في الحرب الوطنية العظمى إلى جانب علم روسيا الاتحادية على امتداد الساحة الحمراء.

ودخل وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف إلى الساحة الحمراء، حيث قدّم قائد العرض العسكري تقريراً حول جاهزية القوات المشاركة لبدء مراسم العرض.

واستعرض وزير الدفاع بيلاوسوف، من على متن سيارته، وحدات العرض العسكري المخصص لإحياء الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.

وحيّا الوزير مختلف تشكيلات الصفوف المشاركة في العرض، وهنأها بالمناسبة، قبل أن يتوجه إلى المنصة الرئيسية حيث كان يقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جانب ضيوف من قادة دول ودبلوماسيين وقدامى المحاربين.

وأعلن بيلاوسوف للرئيس بوتين جاهزية العرض العسكري للانطلاق، فيما ألقى الرئيس الروسي كلمة بالمناسبة أكد خلالها أهمية التضحيات الكبيرة التي قدمها الجنود السوفييت من أجل تخليص العالم من النازية.

بوتين في يوم النصر: الشعب الروسي قادر على تجاوز أي محنة ونصر روسيا يُصنع في ساحة المعركة

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العسكريين وجميع الروس بمناسبة “يوم النصر”، مؤكداً أن المناسبة تمثل “عيداً مقدساً لروسيا”.

وقال بوتين إن “الرعاية للوطن توحد كل روسيا”، مشدداً على أن الروس “يقدسون إرث ووصايا جنود النصر في الحرب الوطنية العظمى”.

وأكد أن “الحفاظ على ذكرى الحرب الوطنية العظمى شرف للروس”، معتبراً أن “شعب الاتحاد السوفيتي هو من أنقذ العالم بأسره من النازية”.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن “الجندي الروسي قدم تضحيات جسيمة من أجل حرية وكرامة شعوب أوروبا خلال سنوات الحرب الوطنية العظمى”.

ووصف بوتين بداية الحرب الوطنية العظمى بأنها “أحد أكثر التواريخ حزناً في تاريخ روسيا”، لافتاً إلى أن “النازيين هاجموا الاتحاد السوفيتي غدراً، وكانوا يهدفون إلى إبادة واستعباد شعبه المتعدد الجنسيات”.

وأضاف أن “النازيين الذين سعوا إلى إبادة جميع المجموعات العرقية في الاتحاد السوفيتي لم يأخذوا في الاعتبار الروح الروسية”.

وأكد بوتين أن “الإخلاص للوطن هو الحقيقة العليا القادرة على توحيد ملايين المواطنين”، مشيراً إلى أن “بطولة شعب الاتحاد السوفيتي أثبتت ذلك”.

وقال إن “شجاعة وتضحية الشعب الروسي سامتا فوق عدوه خلال سنوات الحرب الوطنية العظمى، وعززتا الإيمان بالنصر”.

وأضاف أن “الإنجاز العظيم لجيل النصر يلهم المشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة”، مؤكداً أن “مقاتلي العملية العسكرية الخاصة يتصدون لقوة عدوانية يسلحها ويدعمها حلف الناتو بأكمله”.

وأشار بوتين إلى أن “مصير روسيا يصنعه الناس مهما تغيرت تقنيات القتال”، مؤكداً أن “روسيا تعمل على تطوير أسلحة حديثة استناداً إلى الخبرة القتالية”.

وختم الرئيس الروسي بالقول إن “الشعب الروسي قادر على تحمل كل شيء وتجاوز أي محنة”، مشدداً على أن “نصر روسيا يُصنع في ساحة المعركة وفي المؤخرة معاً”.

المصدر: روسيا اليوم