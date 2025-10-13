الإثنين   
   13 10 2025   
   20 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 22:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    في لبنان… المئة دولار لم تعد تكفي ليوم واحد

    في لبنان تتراجع قيمة المئة دولار يومًا بعد يوم 
    تقرير: جعفر عباس

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    نواب المقاومة: الجنوب يحمي لبنان والأمة… والدفاع عن الأرض حق مشروع

    نواب المقاومة: الجنوب يحمي لبنان والأمة… والدفاع عن الأرض حق مشروع

    الخناق المالي على بيئة المقاومة… معوقات إنسانية في ظل تبعية القرار اللبناني

    الخناق المالي على بيئة المقاومة… معوقات إنسانية في ظل تبعية القرار اللبناني

    شكوى لبنانية عاجلة ضدّ إسرائيل… مسارٌ دبلوماسيّ جديد أم خطوةٌ ظرفيّة؟

    شكوى لبنانية عاجلة ضدّ إسرائيل… مسارٌ دبلوماسيّ جديد أم خطوةٌ ظرفيّة؟