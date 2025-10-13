مدغشقر: الرئيس غادر البلاد

قالت المعارضة ومصادر محلية في مدغشقر إن “رئيس البلاد فرّ على متن طائرة عسكرية فرنسية يوم الأحد”.

وأضافت المصادر نفسها أن “رئيس مدغشقر فرّ من البلاد، وتُعدّ هذه المرة الثانية التي يُسقط فيها محتجون شباب حكومة خلال أسابيع من الاحتجاجات”.

من جهته، قال زعيم المعارضة، سيتيني راندرياناسولونيايكو، في كلمة أمام البرلمان، إن “أندريه راجولينا غادر مدغشقر الأحد، بعدما انشقت وحدات من الجيش وانضمّت إلى المحتجين”، موضحًا: “اتصلنا بموظفي الرئاسة وأكّدوا لنا أنه غادر البلاد، وأن مكان وجود راجولينا حالياً غير معروف”.

بدوره، صرّح مصدر عسكري بأن “راجولينا غادر البلاد على متن طائرة عسكرية فرنسية يوم الأحد”، مضيفًا أنه “توصل إلى اتفاق مع الرئيس إيمانويل ماكرون”.

المصدر: مواقع