الاتحاد الأفريقي يعيّن مبعوثاً خاصاً إلى مدغشقر

أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف تعيين الدبلوماسي الجيبوتي محمد إدريس فرح مبعوثا خاصا للاتحاد لدى جمهورية مدغشقر، في خطوة تهدف إلى دعم جهود الوساطة وتجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

ويتمتع السفير فرح بخبرة طويلة في العمل الدبلوماسي، إذ شغل منصب المندوب الدائم لجيبوتي لدى الاتحاد الأفريقي لأكثر من عقد، كما تولى عمادة السلك الدبلوماسي الأفريقي في أديس أبابا.

وقد ساهم مؤخرا في أعمال “الهيئة العليا” التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن عملية السلام في إقليم تيغراي الإثيوبي بين عامي 2022 و2023.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خريطة الطريق التي أقرها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد خلال اجتماعيه في 14 و15 أكتوبر/تشرين الأول 2025، والتي خصصت لمتابعة التطورات السياسية في مدغشقر.

وسيركز المبعوث الجديد على تعزيز الحوار مع السلطات الحكومية وممثلي الشباب والمجتمع المدني والفاعلين الإقليميين من أجل بناء توافق وطني يفضي إلى حل سلمي للأزمة وإعادة العمل بالنظام الدستوري في البلاد.

ويأتي هذا التعيين بعد قرار الاتحاد تعليق عضوية مدغشقر، إذ اندلعت منذ أواخر سبتمبر/أيلول 2025 احتجاجات شعبية واسعة ضد تردي الأوضاع المعيشية والفساد قادتها حركة شبابية تُعرف بـ”جيل زد”.

ومع اتساع رقعة المظاهرات وانضمام قطاعات من الجيش إلى المحتجين فقد الرئيس أندري راجولينا السيطرة على البلاد، قبل أن يغادرها في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي الـ14 من الشهر نفسه أعلن الجيش بقيادة وحدة “كابسات” النخبوية تولي السلطة وتنصيب الكولونيل مايكل راندريانيرينا رئيسا انتقاليا، في خطوة وصفها خصومه بأنها “انقلاب عسكري”، في حين اعتبرها راندريانيرينا “إجراء ضروريا لحماية الاستقرار”.

