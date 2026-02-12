الخميس   
    دولي

    إعصار قوي يخلف دمارًا واسعًا في مدغشقر ويوقع قتلى

      خلّف إعصار قوي ضرب مدغشقر دمارًا واسعًا وفيضانات كبيرة في المناطق الشرقية من الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وإصابة آخرين، بحسب المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث.

      ووصل إعصار جيزاني إلى اليابسة الثلاثاء، مصحوبًا برياح بلغت سرعتها نحو 250 كيلومترًا في الساعة، وضرب مدينة تواماسينا الساحلية، ثاني أكبر مدن البلاد، متسببًا في انهيار منازل واقتلاع أسطح مبانٍ وأشجار.

      وأظهرت مشاهد جوية التقطتها طائرة مسيّرة ونشرها مكتب إدارة الكوارث في مدغشقر فيضانات واسعة في تواماسينا، حيث غمرت المياه أحياء سكنية وبدت أضرار كبيرة في البنية التحتية. وأفادت السلطات بتسجيل تسع وفيات و19 إصابة في منطقة التأثير نتيجة انهيارات مبانٍ.

      وقال مسؤول في منظمة إنسانية عاملة في المنطقة إن الأضرار واسعة النطاق، مشيرًا إلى أن معظم أسطح المنازل تضررت كليًا أو جزئيًا، وأن العديد من الطرق أصبحت غير سالكة بسبب الأشجار والأنقاض.

      ورغم تراجع قوة الإعصار بعد وصوله إلى اليابسة، حذرت الجهات المختصة من استمرار خطر الفيضانات، مع تقدم العاصفة نحو الداخل. وزار رئيس البلاد المدينة المنكوبة لتقييم الأوضاع ميدانيًا.

      المصدر: وكالة يونيوز

