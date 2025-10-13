حماس: تحرير الأسرى إنجاز وطني ومحطة مضيئة في مسيرة النضال

باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، معتبرةً هذا الإنجاز محطة وطنية مضيئة في مسيرة النضال المستمر نحو الحرية والتحرير.

وقالت الحركة إن “طوفان الأحرار” يمثل إنجازًا تاريخيًا جسّد وحدة الشعب الفلسطيني، وأكد أن المقاومة والتمسّك بالأرض والحقوق الوطنية هو السبيل لتحرير الأرض، وتحقيق العودة، وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضافت حماس أن فرحة أهالي الأسرى المحرَّرين في غزة والضفة الغربية تملأ القلوب وتغمر البيوت والساحات، رغم الألم والجراح، مشيرة إلى أنها تعكس قوة وصلابة الشعب الفلسطيني التي لا تكسرها جرائم الاحتلال.

وأكدت الحركة أن مجرمي الحرب، وعلى رأسهم نتنياهو ومن يدعمونه، لا يمكنهم نزع فرحة الشعب الفلسطيني بإنجاز المقاومة في عملية “طوفان الأحرار”، التي أُنجزت بتضحيات كبيرة وكشفت عن إفشال مخططات الاحتلال.

وأوضحت أن الأسرى المحرَّرين كشفوا ما تعرّضوا له من أشد أشكال التعذيب النفسي والجسدي على مدار عامين، وهو ما يضع المؤسسات الحقوقية والإنسانية حول العالم أمام مسؤولياتها في التحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال وضمان حرية الأسرى.

وأشارت حماس إلى أن المقاومة تعاملت مع أسرى العدو وفق قيمها الإسلامية والوطنية والحضارية، محافظَةً على حياتهم رغم المخاطر، بينما يواصل الاحتلال ممارسة التعذيب والإذلال بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونه.

واختتمت الحركة بالقول إن تحرير الأسرى من سجون الاحتلال يمثل وفاءً لتضحياتهم وجهادهم، ويظل في صميم أولويات المقاومة الوطنية.

المصدر: موقع المنار