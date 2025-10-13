الاحتلال يفرج عن الدفعة الثانية من المعتقلين من “النقب” ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عن الدفعة الثانية من المعتقلين من سجن “كتسيعوت” في النقب إلى قطاع غزة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

ووفق مصادر فلسطينية، فقد نقلت 38 حافلة و10 مركبات إسعاف مئات الأسرى الذين شملهم الإفراج، حيث وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وكان في استقبالهم عدد كبير من ذويهم وحشود من المواطنين الذين احتشدوا للترحيب بهم.

وأشارت المصادر إلى أنّ عدداً من المحررين نُقلوا إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتلقّي العلاج، قبل أن يتوزعوا مع عائلاتهم إلى مناطق سكنهم المختلفة في القطاع.

وتشمل الدفعة الثانية من المعتقلين 154 أسيراً من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات، سيتم نقلهم من قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية، إضافة إلى 1718 معتقلاً من أبناء قطاع غزة جرى اعتقالهم عقب اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت، ظهر اليوم، عن الدفعة الأولى من المعتقلين، وتضم 96 أسيراً محرراً من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، أُطلق سراحهم من سجن “عوفر” غرب رام الله، ونُقلوا إلى قصر رام الله الثقافي في بيتونيا، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي السياق ذاته، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر صباح اليوم تسلمها 20 محتجزاً إسرائيلياً أفرجت عنهم كتائب القسام على دفعتين، وسلمتهم لاحقاً إلى سلطات الاحتلال.

وبحسب مؤسسات الأسرى، فإن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتجاوز 11 ألف معتقل يعيشون في ظروف كارثية تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي الممنهج، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم داخل السجون.

كما أوضحت الإحصاءات أن عدد المحكومين بالسجن المؤبد يبلغ 350 أسيراً، فيما يواجه 40 أسيراً آخرين لوائح اتهام تمهيداً لإصدار أحكام مؤبدة، في حين يبلغ عدد الأسيرات 53، بينهن ثلاث من غزة وطفلتان، إضافة إلى نحو 400 طفل أسير محتجزين في سجني “عوفر” و”مجدو”، بينما وصل عدد المعتقلين الموقوفين دون محاكمة إلى نحو 3380 حتى تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 67,869 فلسطينياً وإصابة أكثر من 170 ألفاً، غالبيتهم من النساء والأطفال، في ظل كارثة إنسانية ومجاعة أودت بحياة 463 مواطناً، بينهم 157 طفلاً.

