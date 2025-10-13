الإثنين   
    “الناتو” يعلن عن بدء مناوراته السنوية للردع النووي

      انطلقت اليوم الاثنين في هولندا مناورات “الناتو” “ستيدفاست نون” السنوية للردع النووي بمشاركة 71 طائرة من 14 دولة عضوا في الحلف بمشاركة قوات خاصة أمريكية وبريطانية وبولندية في ظل تصاعد حدة التوتر بين الغرب وروسيا.

      وتعتبر”ستيدفاست نون” مناورة سنوية للردع النووي لحلف الناتو، تُدرّب فيها الطائرات والأفراد دون استخدام أسلحة نووية فعلية.

      وكانت أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف الناتو على طول حدودها الغربية، حيث يوسع الحلف مبادراته ويُطلق على هذا النشاط اسم “ردع العدوان الروسي”.

      وقد أعربت السلطات الروسية مرارًا وتكرارًا عن قلقها إزاء تنامي نفوذ الحلف العسكري-السياسي في أوروبا حيث أكد الكرملين أن روسيا لا تشكل أي تهديد لأحد، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.

      المصدر: روسيا ىاليوم

