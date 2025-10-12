“اليونيفيل” عن الهجوم على قواتها في كفركلا: يمثل انتهاكا خطيرا جديدا للقرار 1701

أصدرت قوات “اليونيفيل” بيانا بشأن الهجوم الأخير بقنبلة قرب قواتها في كفركلا، جاء فيه: “قبيل ظهر أمس، ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة انفجرت بالقرب من موقع تابع لقوات اليونيفيل في بلدة كفركلا، ما أسفر عن إصابة أحد جنود حفظ السلام بجروح طفيفة، تلقى على إثرها الإسعافات الأولية. وكان جنود حفظ السلام قد رصدوا في وقت سابق طائرتين مسيّرتين تحلقان في محيط الموقع قبل وقوع الانفجار. ويُعد هذا الهجوم الثاني من نوعه هذا الشهر الذي يستهدف جنود حفظ السلام بقنابل أطلقها الجيش الإسرائيلي. ويمثل هذا الحادث انتهاكًا خطيرًا جديدًا للقرار 1701، واستخفافًا مقلقًا بسلامة جنود حفظ السلام الذين ينفذون مهامهم بموجب تفويض مجلس الأمن”.

وجددت “اليونيفيل” في بيانها دعوتها للجيش الإسرائيلي إلى” وقف جميع الهجمات على جنودها أو بالقرب منهم الذين يعملون من أجل تعزيز الاستقرار الذي التزمت كل من إسرائيل ولبنان بالحفاظ عليه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام