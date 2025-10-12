الأحد   
    مصر تستضيف قمة دولية بشأن غزة غداً بحضور 20 زعيماً بينهم دونالد ترامب

      أعلنت الرئاسة المصرية أنّ البلاد ستستضيف، غداً الاثنين، قمة دولية بشأن اتفاق لإنهاء الحرب على غزة.

      وأوضحت مصر، أنّ القمة ستُعقد في مدينة شرم الشيخ، بحضور أكثر من 20 زعيماً، بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

      كذلك، نقل موقع “أكسيوس”، عن مصادر، أن وزارة الخارجية وجّهت، اليوم الأحد، دعوة رسمية لقمة القادة بشأن غزة.

      كما نقلت عن رسالة للخارجية الأميركية، أن الدعوة وُجّهت إلى العديد من الدول للمشاركة في قمة شرم الشيخ، بينها إسبانيا وإيران.

      واستضافت المدينة المصرية، الأسبوع الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، والتي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار، وتبادل للأسرى، وذلك بمشاركة وفود دولية عديدة، أبرزها القطري والتركي والأميركي.

      المصدر: مواقع اخبارية

