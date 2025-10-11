السبت   
    لبنان

    موسى دان العدوان الإسرائيلي على المصيلح: لتحرك عاجل من المجتمع الدولي

      دان عضو كتلة “التنمية والتحرير”، النائب ميشال موسى، العدوان الإسرائيلي الذي استهدف فجر السبت منشآت صناعية في بلدة المصيلح الجنوبية، والذي أدّى إلى استشهاد مواطن وجرح آخرين، وأكد أن “هذا العدوان هو اعتداء سافر على السيادة اللبنانية، وخرق فاضح جديد للقرار 1701”.

      وقال موسى، في حديث له إثر جولة تفقدية في المصيلح ولقائه عددًا من السكان المتضررين، إن “تفلت العدو الإسرائيلي واستباحته كل المحرّمات، يستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي، ورعاة تفاهم 27 تشرين الثاني 2024، من أجل وضع حدّ للعدوان واستكمال تنفيذ بنود هذا التفاهم والقرار الأممي”.

      ودعا موسى “الحكومة إلى مزيد من الاهتمام بالجنوبيين، الذين لا يزالون يدفعون ضريبة الدم يوميًا عن كل لبنان”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

