تصعيد متواصل في الضفة.. اقتحامات واعتقالات وإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت اقتحاماته في عدة مناطق بالضفة الغربية، ففي مخيم بلاطة شرقي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقي وداهمت منازل المواطنين وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز وتحطيم ممتلكات.

وفي بلدة الطبقة جنوب الخليل، أصيب شاب بالرصاص الحي في ساقيه خلال اقتحام الاحتلال، الذي أعاق وصول الطواقم الطبية واعتقل مواطنًا قبل انسحابه. قوات الاحتلال وزعت منشورات تهديدية في عدد من المواقع، فيما تتواصل هذه الاعتداءات بشكل يومي في مدن الضفة وبلداتها.

يأتي ذلك في وقت اعتدت فيه مجموعة من المستوطنين على عدد من المزارعين في بلدة الزاوية غرب محافظة سلفيت بالضفة الغربية، وأجبرتهم على ترك أراضيهم بالقوة.

مستوطنون يهاجمون المزارعين ويعتدون عليهم بين بلدتي الزاوية ورافات غرب سلفيت. pic.twitter.com/aV4nRZNSem — القسطل الإخباري (@AlQastalps) October 11, 2025

وقالت مصادر نقلت عنها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن المستوطنين قاموا بتكسير عدد من المركبات الخاصة بالمواطنين في المنطقة، وأطلقوا الرصاص الحي صوبهم، لإجبارهم على مغادرة أراضيهم.

المصدر: موقع المنار