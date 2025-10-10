محاولة أميركية للتضييق على شركات الطيران الصينية

اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع شركات الطيران الصينية من التحليق فوق الأجواء الروسية أثناء تنفيذ الرحلات من الولايات المتحدة أو إليها.

كما صرحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، فرض حظر على عبور شركات الطيران الصينية الأجواء الروسية خلال رحلاتها من وإلى الولايات المتحدة، معتبرة أن “هذه الممارسة تمنحها أفضلية غير عادلة على حساب شركات الطيران الأمريكية”.

وأضافت وزارة النقل الأمريكية أن هذا الخلل “أصبح عاملا تنافسيا مهما”، مشيرة إلى أن “الهدف من المقترح الجديد هو تحقيق تكافؤ في المنافسة بين شركات الطيران الأمريكية والصينية “.

هذا وأشار البيت الابيض إلى أن “وزارة النقل الأمريكية منحت الشركات الصينية مهلة يومين للرد على المقترح”، مضيفة أن “القرار النهائي قد يُنفَّذ خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل”.

ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين على خلفية سلسلة من الخلافات الاقتصادية والتجارية.

كما نقلت وكالة “رويترز” أن “بعض شركات الطيران الأمريكية أبلغت إدارة ترامب بأن الرحلات المباشرة بين الساحل الشرقي للولايات المتحدة والصين لم تعد مجدية اقتصاديا بسبب ارتفاع التكاليف الناتجة عن الالتفاف حول الأجواء الروسية”.

المصدر: روسيا اليوم