    دولي

    فنزويلا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن حول ممارسات أميركية بالكاريبي

      طلبت حكومة فنزويلا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الإجراءات العسكرية الأمريكية في البحر الكاريبي التي “تهدد السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

      وقدمت فنزويلا الطلب في رسالة موجهة إلى سفير روسيا لدى الأمم المتحدة رئيس المجلس فاسيلي نيبينزيا، واتهمت فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسعي إلى الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وتهديد “السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

      وجاء هذا الطلب بعد يوم من تصويت أعضاء الكونغرس الاميركي ضد تشريع كان من شأنه أن يضع قيودا على قدرة ترامب على استخدام “القوة العسكرية المميتة” ضد مهربي المخدرات، حيت اعتبرت فنزويلا أن “البيت الأبيض يستخدم تهريب المخدرات كذريعة للعملية فقط”.

      المصدر: روسيا اليوم

