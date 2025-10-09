الخارجية الايرانية تؤكّد على مسؤولية المجتمع الدولي في منع الاحتلال من نكث وعده

اشارت وزارة الخارجية الايرانية أن الجمهورية الإسلامية دأبت على دعم أي إجراء أو مبادرة تتضمن وقف حرب الإبادة، وانسحاب قوات الاحتلال، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، وإحقاق الحقوق الأساسية للفلسطينيين.

وقالت في بيان ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصفتها داعمةً للمقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني في سبيل نيل حق تقرير المصير، سخّرت خلال هذين العامين كل طاقاتها الدبلوماسية، لا سيما على المستوى الإقليمي ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك الأمم المتحدة، للضغط على الكيان الصهيوني وداعميه لوقف الإبادة الجماعية وسحب المحتلين من غزة.

وتابع البيان: إذ تُخلّد وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ذكرى شهداء المقاومة العظام، تُؤكّد على مسؤولية المجتمع الدولي في منع نظام الاحتلال من نكث وعده، وتدعو جميع الأطراف إلى اليقظة والحذر إزاء خداع الكيان الصهيوني ونكثه بوعوده.

وأكدت وزارة الخارجية أن وقف الجريمة والإبادة الجماعية في غزة لن ينفي مسؤولية الحكومات والمؤسسات الدولية المختصة في متابعة الواجب القانوني والإنساني والأخلاقي المشترك للمجتمع الدولي لتحقيق العدالة من خلال تحديد وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، بهدف إنهاء إفلات الكيان الصهيوني من العقاب المستمر منذ عقود.