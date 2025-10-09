“لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في اللبنانية” زارت كرامي: إقرار التفرغ المدخل الأساسي لاستقرار الجامعة

أشارت “لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية” في بيان لها، الخميس، إلى أنها “عقدت اجتماعًا مع وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، حيث تم البحث في ملف التفرغ والآليات العملية للإسراع في إنجازه”.

وأفاد البيان أن “وزيرة التربية أبلغت اللجنة أن كل الكليات قد استكملت إرسال أسماء المرشحين للتفرغ إلى رئاسة الجامعة، وأن الملف سيرسل إلى الوزارة خلال يومين حيث سيتم تدقيقه في الوزارة”.

ولفت البيان إلى أن “الوزيرة كرامي أكدت أنّها سترفع ملفًا بأعداد من استوفوا الشروط، وفق تعميم رئاسة الجامعة الأخير، فور تسلّمه من الرئاسة إلى مجلس الوزراء لعرضه على أول جلسة والحصول على العدد القابل للتفرغ، وعندها يتم رفع الملف بالأسماء وفق العدد المسموح والمعايير التي يتم الاتفاق عليها”، موضحًا أن الوزيرة كرامي أشارت إلى أنها “ستفعل ذلك في أقرب فرصة ممكنة”.

وأضاف البيان “بخصوص أجر الساعة، تم التأكيد على طلب الرئيس رفع الأجر، وأن بتّ المسألة يحتاج إلى إقرار الموازنة أولًا”، وتابع: “أُعلن خلال اللقاء أنّ الوزارة قدّمت مشروع قانون بما يسمح بأن يصبح التفرغ في الجامعة اللبنانية على أساس سنوي، بالتوازي مع إقرار الملف الحالي”.

ولفت البيان إلى أن “لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة تؤكد أنّها ستواصل متابعتها الحثيثة لملف التفرغ، متسلّحة بوعد رئيس الجمهورية وإعلان مجلس الجامعة في أكثر من مناسبة أن إقرار التفرغ هو المدخل الأساس لاستقرار الجامعة اللبنانية وأساتذتها، ولضمان جودة التعليم العالي الوطني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام