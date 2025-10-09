عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 9-10-2025

أبزر عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 9-10-2025.

عناوين الصحف:

صحيفة الأخبار

خصخصة مُقنّعة وعودة إلى زمن الهدر: وزير الاتّصالات يستعجل تدمير القطاع

عجز ميزان المدفوعات: النار تحت الرماد مجددًا

مجالس التحكيم: خشبة خلاص أم غطاء لانتهاكات المدارس؟

باسم يوسف: أتكلم في فقرتي المصرية عن وضع المهاجرين العرب

جولة عربية تشمل دبي وبيروت والأردن | باسم يوسف في “بطن الوحش”: أنا لست مناضلًا

تقدّم في مفاوضات شرم الشيخ: الأسرى أوّلًا.. و”اليوم التالي” مؤجّل

هل تعود الحرب مع إيران؟

صحيفة البناء

ترامب يستعد للسفر الأحد إلى القاهرة للمشاركة في إعلان وقف الحرب في غزّة

ارتفاع منسوب التفاؤل بوصول ويتكوف وكوشنر وانضمام ممثلي الجهاد والشعبية

إطلاق الأسرى القادة وحجم الانسحاب وثبات وقف النار مواضيع التفاوض المعقّدة

صحيفة اللواء

تدحرج الملفات القضائية من الاغتيالات السياسية إلى الاختلاسات المالية

مجلس الوزراء لمعاجلة مستدامة للنفايات.. وإطلاق التحالفات النيابية بانتظار مصير القانون

“إسرائيل”: اتفاق صفقة غزّة غدًا في شرم الشيخ وترامب يدرس السفر إلى الشرق الأوسط

الرياضُ تدين اقتحام مسؤولين “إسرائيلييِّن” باحات المسجد الأقصى وتطالب بوقف الانتهاكات

صحيفة الديار

هل تراجعت احتمالات التصعيد “الإسرائيلي”؟

عون يدعو الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات

عيسى في عوكر بعد تخلّيه عن جنسيته اللبنانية

إجراء الانتخابات النيابيّة يتقدّم وفق القانون الحالي وموعدها.. وواشنطن تشجع عليها لهذه الأسباب!

أبعاد وأهداف زيارة هيكل إلى الدوحة

صحيفة الجمهورية

ترامب يمهد لإعلان اتفاق غزّة

آل ثاني لهيكل: مستمرون في دعمنا للجيش اللبناني

هل يرى نتنياهو خشبة خلاصه في لبنان

لا ضرورة لتكون في بيروت: أورتاغوس على الخط

اغتيال الدولة: حالة لبنانية مرشحة للتعميم دوليًا

صحيفة النهار

الصين تبتكبر ذهبًا جديدًا سيغير صناعة المجوهرات عالميًا

انتخابات المتن: كنعان فتح المعركة ومنافسات حادة

حماس و”إسرائيل”: تفاؤل في المفاوضات وترجيحات بالتوصل إلى اتفاق

لبنان والسعودية: 24 اتّفاقًا تنتظر التوقيع

ملفات الاغتيالات إلى تحريك قضائي مفاجىء

أسرار الصحف:

البناء

توقعت مصادر على صلة بالمسار التفاوضيّ في شرم الشيخ أن يعلن صباح الجمعة عن التوصل لاتفاق وأن يحدّد يوم الأحد موعداً لبدء سريان وقف إطلاق النار على أن يتمّ إطلاق الدفعة الرئيسيّة من الأسرى الأحياء في غزة يوم الاثنين على أن يستكمل الثلاثاء والأربعاء على أبعد حدّ ويُطلق بالتوازي مع ذلك على دفعات الأسرى الفلسطينيّين المتفق عليهم. وأشارت المصادر إلى أن المسافة تضيق تفاوضيّاً حول قضايا التفاوض، حيث تحوّلت الخلافات في ملف الأسرى الفلسطينيّين إلى ما يبدو رغبة إسرائيليّة بتقديم التسهيلات لمبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب أما في موضوع وقف إطلاق النار الشامل واستمراره بعد تسليم الأسرى فينتظر أن يحمل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ضمانة الرئيس ترامب وأن توضع خريطة الانسحاب في الاتفاق السابق مطلع العام أساساً للانسحابات الحاليّة وتستمر خلال فترة التفاوض التي سوف تمتدّ لأسابيع حول القضايا العالقة من خطة ترامب، خصوصاً المرحلة الثانية وفيها حكومة تكنوقراط في غزة وانتشار قوة مراقبة دولية على أن ينجز كل ذلك قبل نهاية العام مع تسليم جثث القتلى ودخول المساعدات ضمنها البيوت الجاهزة والخيم بانتظام وآليات رفع الأنقاض وإزالة الركام.

النهار

تردد ان رئيس الجمهورية لدى زيارته مؤسسات تفتيش ورقابة فوجىء بغياب العديد من الموظفين او تأخرهم في الحضور الى مكاتبهم.

بعد صمت تبع الجدال الذي وقع بين نقابة الصحافة والمجلس الوطني للاعلام حول تسجيل المواقع الالكترونية عادت النقابة لتذكر أصحاب المواقع بالتقدم بطلباتهم “منعاً لانتحال الصفة وتأكيداً على ضرورة الالتزام بالحرية المسؤولة للاعلام ووفقاً لقانون الاعلام وللنظام الداخلي للنقابة”.

يبدي مناصرون لتيار سياسي استياء من توجه متكرر لتسمية مرشحين من كبار المتمولين ممن لا يملكون اي خبرة في الشأن العام.

يصرح نواب علناً بعدم الحماس في حصول الانتخابات النيابية في ايار 2026 لانهم وفق مراقب لا يضمنون عودتهم الى المجلس او لأنهم لا يملكون الامكانات لخوض الاستحقاق.

اعترض مسؤول أمني سابق على محاولة تسهيل عودة نساء لبنانيات مع اولادهن من الحسكة وهن متأهلات من “دواعش” ولا سيما غير اللبنانيين.

يقول مطلعون ان مجلس القضاء الاعلى لم يراع في التشكيلات الاخيرة اوضاع قضاة يعانون امراضا مستعصية ومزمنة ورفض طلبات تشكيلهم الى اماكن قريبة من مقار اقامتهم. وقد تقدم اثنان منهم باستقالتيهما.

الجمهورية

وصف قطب نيابي لقاءه بمرجع كبير بأنّه على جانب كبير من الأهمية، توضّحت فيه كل الالتباسات التي سادت بين الطرفَين، حول مسألة خلافية.

كاد نقاش بين مسؤول كبير ومسؤول آخر أدنى منه رتبة أن يتطوّر إلى تلاسن، بعدما رفض الثاني اتهامات وجّهها الأول واعتبرها الثاني باطلة، مؤكّداً أنّ الأمور لا تُدار بالانفعالات.

طيّب أحد الوزراء خاطر موظف كبير، بعدما تلقّى تأنيباً من أحد المسؤولين على عدم استجابته لطلب له، وأكّد له: “مرجعيّتنا الدولة والقانون وأمن الناس وليس الأشخاص”.

اللواء

أدّت زلة لسان إلى قرار من حكومة سفير غير أجنبي بسحبه على وجه السرعة من لبنان..

تساءلت مصادر نيابية مسيحية عن أسباب التجاذب الحاصل في ما خص قانون الانتخاب المعمول به، وطرح خيار التمديد للمجلس!

فتح الملفات القضائية المتعلقة بالإغتيال السياسي منذ عقود إلى اليوم، يثير لغزاً كبيراً: هل طي هذه الملفات بقرارات قضائية أم تصفية حسابات سياسية؟

المصدر: الصحف اللبنانية