مفاوضات غزة | “حماس” تعلن تبادل كشوفات الأسرى

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء إنها تبادلت كشوفات الأسرى وإن وفدها المشارك في مفاوضات شرم الشيخ المصرية بشأن غزة أبدى “الإيجابية والمسؤولية اللازمة”، فيما ارتفع مستوى تمثيل الوفود في المحادثات التي تستمر في يومها الثالث.

وأكدت الحركة في بيان لها أن الوسطاء يبذلون جهوداً كبيرة لتذليل العقبات أمام تنفيذ الاتفاق، مشيرة إلى أن أجواء التفاؤل تسود بين الأطراف المشاركة في المحادثات.

وأضافت حماس أن المفاوضات ركزت على آليات إنهاء الحرب، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، إلى جانب ملف تبادل الأسرى.

وأوضحت حماس أنه جرى اليوم تبادل كشوفات الأسرى المطلوب الإفراج عنهم، وفق المعايير والأعداد التي تم التوافق عليها مسبقاً وأن وفدها قدم الإيجابية والمسؤولية اللازمة لإحراز التقدم المطلوب وإتمام الاتفاق.

يأتي ذلك في وقت قال فيه المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، إن “وفد الحركة في مصر قدم الإيجابية والمسؤولية اللازمة لإحراز التقدم المطلوب وإتمام اتفاق وقف الحرب على غزة”.

وأضاف النونو، في تصريح صحفي الأربعاء من شرم الشيخ، أن “الوسطاء يبذلون جهوداً كبيرة لإزالة أي عقبات أمام خطوات تطبيق وقف إطلاق النار، وروح من التفاؤل تسري بين الجميع”.

وأشار إلى أن “المفاوضات تركزت حول آليات تنفيذ إنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع وتبادل الأسرى”.

وأكد أنه جرى اليوم تبادل كشوفات الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم وفق المعايير والأعداد المتفق عليها.

وختم بالتأكيد على تواصل المفاوضات غير المباشرة بمشاركة جميع الأطراف والوسطاء.

إلى ذلك، أفادت “القناة 12” الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصلا إلى مدينة شرم الشيخ المصرية للانضمام إلى المحادثات الجارية بشأن غزة.

وكان “أكسيوس” قد أفاد بأن ترامب عقد اجتماعاً مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة التقدم في مفاوضات غزة، مشيرًا إلى أن المفاوضات لن تصل إلى مرحلة الحسم إلا بعد وصول ويتكوف وكوشنر إلى شرم الشيخ.

وأمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن جولة المفاوضات بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة استؤنفت في شرم الشيخ لليوم الثاني.

وأوضح الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك العديد من التفاصيل في الخطة الأميركية لا تزال بحاجة إلى توافق، مشيرًا إلى أن جلسة الاثنين شهدت 4 ساعات من “المفاوضات الدقيقة”.

وأكد التزام الدوحة بدعم جهود إنهاء الحرب، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، معربا عن تقدير بلاده للجهود الأميركية في هذا السياق.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون أمس الثلاثاء، أن المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا تزال مستمرة في شرم الشيخ، مشيرا إلى إحراز “تقدم كبير” نحو إنهاء الحرب.

