حماس تبارك عملية اطلاق النار شمالي قلقيلية

باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية إطلاق النار البطولية في مستوطنة “كوخاف يائير” شمال قلقيلية، وما سبقها من عملية وقعت عند مفترق مستوطنة “أفرات” جنوب بيت لحم، واللتين تأتيان ردًّا على عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، واستمرار جرائم التهويد والقتل الميداني والاستيطان والاقتحامات والاعتداءات التي تطال أبناء شعبنا يوميًا في الضفة الغربية والقدس.

وأكدت حماس أن الاحتلال لن يفلح مهما تمادى في بطشه وإجرامه، في إيقاف مدّ المقاومة في الضفة الغربية الباسلة، وسيواصل شعبنا درب الصمود والتحدي حتى نيل حريته واستعادة حقوقه كاملة غير منقوصة.

وحذرت حماس من تصاعد سياسات الاحتلال القائمة على الاستيطان ومصادرة الأراضي، والقتل والاعتقال والتهجير وإرهاب المستوطنين، ونؤكد أن هذه الجرائم لن تصنع له أمناً ولا استقراراً، بل ستؤدي إلى مزيد من إشعال ميادين المواجهة وتصاعد المقاومة.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، والعمل الجاد على وقف إرهاب الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا، ووضع حدّ لعدوانه، ومحاسبة قادته المجرمين.

المصدر: موقع حماس