عراقجي: الإصرار على سوء التقدير لن يحلّ أي مشكلة بشأن البرنامج النووي الإيراني

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن “الإصرار على سوء التقدير لن يحلّ أي مشكلة” في ما يتعلّق بالبرنامج النووي الإيراني، معتبراً أن الحلّ الوحيد يكمن في التفاوض والحوار البناء.

وأشار عراقجي، في تعليقاته الأخيرة، إلى جولة المحادثات الخامسة مع المفاوض الأمريكي السيد ويتكوف في 23 مايو، موضحًا أنّ إيران كانت قريبة جدًا من التوصل إلى اتفاق نووي جديد وتاريخي، لو لم تتدخل الحسابات الخاطئة والادعاءات المغلوطة.

وأضاف عراقجي أنّ الرئيس الأمريكي يجب أن يتذكر أنه لا توجد أي معلومات موثوقة عن امتلاك إيران أسلحة دمار شامل، كما لم يحدث شيء مشابه لما حصل سابقًا مع العراق، من دمار هائل ومقتل آلاف الأمريكيين وإهدار تريليونات الدولارات من أموال دافعي الضرائب.

وشدّد على أنّ إيران لم تخطط لتطوير سلاح نووي خلال أي فترة محددة، وأنّ أي تصوير لتهديد وهمي يأتي نتيجة تضليل إسرائيل للولايات المتحدة، مؤكداً أنّ الشعب الإيراني وإرادته الحضارية “لن تضعف أبدًا”.

وختم عراقجي بالقول إنّ استمرار هذا الخطأ في الحسابات “لن يحلّ أي مشكلة”، مشدداً على أنّ الطريق الوحيد لتجنب التصعيد هو الحلّ التفاوضي، والتزام الأطراف الدولية بالموضوعية والحيادية في التعامل مع البرنامج النووي الإيراني.

المصدر: وكالة مهر