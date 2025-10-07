رئيس وزراء هولندا: لا أدلة على تورط روسيا في هجمات الطائرات المسيرة الأخيرة في أوروبا

أقرّ رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف بأنّ الاتحاد الأوروبي لا يمتلك أي أدلة تثبت تورط روسيا في حوادث إطلاق الطائرات المسيّرة التي شهدتها عدة دول أوروبية خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال سخوف في حديث لصحيفة Kyiv Independent الأوكرانية: “الكثير من الافتراضات تشير إلى احتمال ضلوع روسيا في هذه الهجمات، لكننا لا نستطيع إثبات ذلك حتى الآن”.

وكانت وسائل إعلام أوروبية قد تحدثت مؤخرًا عن رصد طائرات مسيّرة قرب مطارات في الدنمارك والنرويج وألمانيا، ترافق ذلك مع اتهامات لموسكو لم تُدعَم بأي أدلة ملموسة.

وشهدت الحركة الجوية في أوروبا خلال الأسابيع الماضية اضطرابات متكررة نتيجة مشاهدة طائرات من دون طيار وتوغلات جوية، ما أدى إلى فوضى وتأخير واسع في الرحلات الجوية.

وفي السياق نفسه، شدّد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أنّ العديد من السياسيين الأوروبيين اعتادوا إلقاء اللوم على روسيا في مختلف القضايا “من دون أي مبرر أو دليل موضوعي”.

من جانبه، لم يستبعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن تكون الطائرات المسيّرة التي تم رصدها في أجواء عدة دول أوروبية نتيجة استفزازات تقف وراءها أوكرانيا.

المصدر: روسيا اليوم