بوتين: المستقبل يجب أن يُبنى على رؤية سيادية ومستقلة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ المستقبل يجب أن يُبنى على رؤية عالمية مستقلة واستكشاف مبتكر وشجاع يستند إلى إنجازات الأجداد وتقاليدهم التاريخية والروحية.

وفي رسالة وجّهها إلى المشاركين والضيوف والمنظمين في الملتقى الدولي الثاني “نصنع المستقبل”، أشار بوتين إلى أنّ العلماء والخبراء ورؤساء الشركات الكبرى والشخصيات العامة والشباب من روسيا والعديد من الدول الأجنبية، سيواصلون خلال الملتقى نقاشًا مفتوحًا وإبداعيًا حول شكل العالم في ظل التحولات العالمية الجارية، وكيف ستتطور المدن والتكنولوجيا والعلوم والثقافة في العقود المقبلة.

وقال بوتين في كلمته: “يجب أن نرسم مستقبلنا بأنفسنا، انطلاقًا من رؤية عالمية سيادية، وبحثٍ دؤوب وجريء ومبتكر، مستلهمين من إنجازات أسلافنا وتقاليدنا الوطنية المتوارثة جيلًا بعد جيل. ويسعدني أن يكون برنامج الشباب من أولويات جدول أعمال هذا الملتقى.”

وفي سياق متصل شدّد على أهمية أن يرى الشباب فرصًا حقيقية للتطور، وأن يتمكنوا من تحقيق إمكاناتهم في مجالات العلوم والإبداع والرياضة وريادة الأعمال والمشاريع التطوعية، مؤكدًا أن تحقيق أحلامهم سيكون ثمرة هذا التمكين.

وأضاف الرئيس الروسي أنّ النتائج والاستنتاجات التي ستصدر عن النقاشات المعمقة خلال الملتقى ستكون ذات قيمة كبيرة، إذ تسهم في اتخاذ قرارات أدق وأكثر استنارة، وتساعد على تحديد أهداف تسبق الزمن.

ويُعقد الملتقى الدولي “نصنع المستقبل” في العاصمة الروسية موسكو يومي 7 و8 تشرين الأول، بمشاركة أكثر من 7 آلاف شخص من 76 دولة، بينهم أكثر من 200 متحدث من العلماء والمهندسين المعماريين والمصممين والكتّاب والدبلوماسيين وممثلي الصناعات الإبداعية من روسيا والصين والولايات المتحدة وإيطاليا ودول إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وجنوب شرق.

المصدر: روسيا اليوم