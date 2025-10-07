البيت الأبيض يوضح تصريحات ترامب حول تسريح الموظفين بسبب الإغلاق الحكومي

تراجع البيت الأبيض عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن بدء عمليات تسريح للموظفين الحكوميين نتيجة الإغلاق الحكومي المستمر، موضحًا أن الحديث يتعلق بموظفين في إجازات مؤقتة، وليس بعمليات تسريح دائمة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، في إفادة صحفية أمس الاثنين:” إن الرئيس كان يشير إلى الموظفين الذين مُنحوا إجازات مؤقتة منذ أن انتهى التمويل الحكومي مطلع أكتوبر”، مؤكدة أن مكتب الميزانية في البيت الأبيض يواصل العمل مع الوكالات الاتحادية لتحديد الخطوات المحتملة في حال استمرار الإغلاق.

ويأتي هذا التوضيح بعد أن صرّح ترامب مساء الأحد بأن عمليات تسريح الموظفين جارية بالفعل، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في واشنطن، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة وتأثيرها على مئات الآلاف من العاملين في القطاع الحكومي.

وتبدو أزمة الإغلاق الحكومي الأمريكي مرشحة للاستمرار، بعد أن فشل مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون للمرة الخامسة في تمرير أي من مقترحين لتمويل الوكالات الفدرالية.

فقد رفض المجلس المقترح الجمهوري الذي كان سيمد التمويل حتى 21 نوفمبر، والمقترح الديمقراطي الذي تضمّن أيضًا تمديد دعم الرعاية الصحية المقرر انتهاؤه مع نهاية العام.

ويواجه البيت الأبيض والكونغرس ضغوطًا متزايدة للتوصل إلى تسوية تُنهي الإغلاق الذي بدأ مطلع الشهر، وسط تحذيرات من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى فقدان وظائف جديدة وتعطّل الخدمات الحكومية الأساسية في أنحاء البلاد.

المصدر: روسيا اليوم