على مدى عامين من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلي يدمر قطاع غزة

أغرق الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة بالأنقاض والركام، محيلاً مناطق واسعة وأحياء كاملة إلى أثر بعد عين، في إطار سياسة ممنهجة للتدمير والتخريب منذ بدء الحرب قبل عامين كاملين.

وبدأت قوات الاحتلال حملة التدمير الممنهج منذ بداية العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر، لكنها تصاعدت بشكل لافت مع انطلاق الهجوم البري في الـ27 من الشهر نفسه، بدءًا من مناطق شمال وشرق مدينة غزة.

واستخدمت قوات الاحتلال أساليب متعددة لهدم البيوت والأحياء والبنى التحتية والمرافق العامة والخاصة، شملت القصف الجوي والمدفعي، والنسف بالعبوات والعربات المفخخة شديدة الانفجار، بالإضافة إلى الجرافات العسكرية.

مع بدء العدوان البري، هدمت قوات الاحتلال أجزاء واسعة من مدينة بيت حانون وبيت لاهيا شمال القطاع، إضافة إلى أجزاء كبيرة من حي الشجاعية خصوصاً المنطقة الشرقية منه، والأجزاء الجنوبية من حي الزيتون جنوب غزة، خصوصاً في محيط “محور نتساريم”، وفي شمال منطقة النصيرات دُمرت بلدة المغراقة بالكامل وأجزاء واسعة من حي الزهراء.

مع دخول عام 2024، استمرت حملة التدمير في القطاع، وكانت أكثر وضوحًا في رفح أقصى جنوب غزة، بعد احتلال المدينة في مايو، حيث عملت قوات الاحتلال على تدمير الأحياء السكنية بشكل ممنهج على امتداد خمسة كيلومترات تقريباً، مستعينة بشركات مقاولات إسرائيلية خاصة، لتحويل المدينة إلى أكوام من الركام مع استمرار احتلالها حتى اليوم.

كما لم تسلم أجزاء واسعة من القطاع من التدمير، خصوصاً المناطق الجنوبية الشرقية لخانيونس، والأجزاء الشرقية من مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع.

وفي عام 2025، بلغ التدمير ذروته، مع تدمير أجزاء واسعة من شرق ووسط وشمال خانيونس إثر عملية برية طويلة، شملت أيضاً أجزاء إضافية من مخيمي البريج والمغازي، والمخيم الجديد شمال النصيرات وسط القطاع.

وشمال غزة، دُمر مخيم وبلدة جباليا بالكامل، إضافة إلى بيت حانون وبيت لاهيا بالكامل، والجزء الأكبر من حيي الشجاعية والزيتون، وأجزاء واسعة من حي الصبرة، وحَي تل الهوى، وحي الشيخ رضوان، ومنطقة التفاح، ومناطق شمال مدينة غزة، بما فيها أحياء الكرامة والتوام والسودانية، والمناطق الوسطى والشمالية من مخيم الشاطئ، ومنطقة الصفطاوي وبئر النعجة.

ووفق إحصائية حديثة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد المباني المتضررة نتيجة عدوان الاحتلال منذ بدء الحرب وحتى يونيو الماضي نحو 190,115 مبنى، منها 102,067 مبنى مدمر بشكل كامل، أي ضعف ما كانت عليه في العام الأول من العدوان.

وأضاف الجهاز أن عدد المباني المتضررة بشكل متوسط بلغ نحو 41,895 مبنى، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة نحو 330,500 وحدة سكنية.

