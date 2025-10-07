مباحثات أمريكية كندية لتعزيز العلاقات بين البلدين

وصل رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، تمهيدًا لعقد اجتماع مرتقب مع الرئيس دونالد ترامب.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين كندا والولايات المتحدة، ومناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية والأمنية المشتركة.

ومن المتوقع أن تركز المباحثات بين كارني وترامب على تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، لا سيما في ضوء القوانين والرسوم الجمركية الأخيرة التي أثارت توترات بين كندا والولايات المتحدة، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تتناول المحادثات أيضًا ملفات البيئة والطاقة والهجرة، في محاولة لتعزيز التنسيق بين البلدين في هذه المجالات الحيوية.

وتعد هذه الزيارة فرصة لتعميق الحوار الاستراتيجي بين كندا والولايات المتحدة، خاصة بعد سلسلة من التحديات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.

كما سيجتمع كارني مع عدد من المسؤولين الأمريكيين لمتابعة القضايا الثنائية، قبل انعقاد اللقاء الرسمي مع الرئيس ترامب، وسط ترقب واسع لتفاصيل الاتفاقات والقرارات التي قد تصدر عن هذا الاجتماع.

المصدر: وكالات