روسيا وإيران تبحثان تعزيز التعاون البحري خلال قمة بحر قزوين

وصل قائد القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، مساء الأحد إلى مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، للمشاركة في قمة بحر قزوين.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار بولكوفو الدولي سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي، ونائب قائد القوات البحرية الروسية فلاديمير زيمتسكوف.

وتتضمن زيارة الأدميرال إيراني عقد اجتماعات ومباحثات مع قائد القوات البحرية الروسية، إضافة إلى المشاركة في القمة، والاجتماعات الثنائية مع قادة بحريتي أذربيجان وكازاخستان.

كما تشمل الجولة زيارة عدد من القواعد البحرية في خليج فنلندا، إضافة إلى سفينة القيادة “الأدميرال غريغوروفيتش” والمتحف البحري الروسي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المتنامي بين إيران وروسيا في المجال البحري، حيث شهد الجانبان تدريبات ومناورات مشتركة في السنوات الأخيرة، كان آخرها مناورة الإنقاذ المشتركة في بحر قزوين 2025 (CASAREX2025)، التي أقيمت تحت شعار “معاً من أجل بحر قزوين آمن ومستقر” بمشاركة القوات البحرية للبلدين.

المصدر: وكالة مهر