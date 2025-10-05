النائب محمد رعد من جباع: مقاومتنا تعافت وستبقى مع الناس في معركة الحق والحرية

إحياءً للذكرى السنوية الأولى لشهادة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، وصفيّه الهاشميّ السيد هاشم صفي الدين، والقائدين الجهاديين الحاج علي كركي (أبو الفضل) والحاج إبراهيم جزيني (الحاج نبيل)، وشهداء قطاع إقليم التفاح، نظّم حزب الله احتفالاً تكريمياً حاشداً في بلدة جباع، حضره حشد من الأهالي وعوائل الشهداء وشخصيات وفعاليات إلى جانب السيد جواد نصر الله نجل السيد حسن نصر الله، وعدد من العلماء.

افتتح الحفل بآياتٍ من الذكر الحكيم، تلاها النشيدان اللبناني وحزب الله، ثم كانت كلمة السيد جواد نصر الله الذي توجه بالشكر إلى عوائل الشهداء على تضحياتهم وصبرهم وثباتهم، مؤكداً أن دماء الشهداء هي التي صاغت مجد هذه الأمة وحفظت كرامتها، وأن خطهم سيبقى مستمراً ما دام هناك حقّ يُراد له أن يُسلب.

بعدها كانت كلمة راعي الحفل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد الذي أكد أنّ المهمة والمسؤولية اليوم تكمن في حفظ الثوابت وصون الحق المشروع بمواصلة المقاومة ضد العدو، وذلك في إطار استراتيجية جهادية مرنة تراعي المتغيرات في أساليب العدو وخططه.

وقال رعد: واجبنا أن نتضامن مع قضايا الحق والعدل والحرية وفي مقدّمها فلسطين ومع كل شعب مظلوم ومستضعف يحتاج إلى صوتنا وإلى تضامننا.

ولفت إلى أنّ المقاومة خلال الحرب الإسرائيلية العدوانية الأخيرة تعرضت لضربات موجعة لكنها وبرغم استهداف أمينها العام وقيادتها ومجاهديها ورغم مذبحة البايجر واستهداف وحدة الرضوان بقيت فاعلة وواصلت تعافيها وحركتها استناداً إلى ثوابتها التي لا تحيد عنها وبإدارة تواكب المستجدات وتضمن نجاح أهدافها.

وأشار إلى أنّ المقاومة الإسلامية نجحت في منع العدو الصهيوني من تنفيذ توغله البري باتجاه نهر الليطاني خلال معركة “أولي بأس” فاضطر إلى الانصياع لنصيحة الأميركيين بوقف إطلاق النار بعد أن عجز عن تحقيق أهدافه وفي مقدّمها القضاء على حزب الله والمقاومة.

وأوضح رعد أنّ ما دفع العدو لاحقاً إلى التمادي في اعتداءاته وتنصّله من التفاهمات هو ما حصل في سوريا بعد عشرة أيام من وقف النار في لبنان، حيث سارع الإسرائيلي إلى استغلال الأوضاع لمواصلة عدوانه على المنطقة بأسرها وصولاً إلى ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة وقصف سوريا واليمن وإيران وقطر وتهديد أمن المنطقة.

وأكد أنّ طغيان العدو القائم على أوهام العظمة الأميركية لن يدوم قائلاً: سقوط الطغاة حتمي ونحن نراه قريباً إن شاء الله.

وشدد رعد على أنّ المقاومة اليوم بلغت مرحلة متقدمة من التعافي وإعادة بناء القدرات والفعالية بما يتلاءم مع المتغيرات ويعطّل سلبياتها ويحقق المكاسب مانعةً بذلك العدو من تحقيق أهدافه السياسية والاستراتيجية في لبنان.

واختُتم الحفل التكريمي بمجلس عزاءٍ ولطميةٍ حسينيةٍ إحياءً لنهج الشهداء ومسيرتهم الجهادية.

المصدر: العلاقات الاعلامية