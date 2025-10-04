رغم استمرار العدوان ترامب يقول “أقدّر وقف إسرائيل القصف”

افادت مصادر في مستشفيات غزة عن ارتقاء 55 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 39 في مدينة غزة.

مصدر في المستشفى المعمداني افاد عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 18 بينهم 7 أطفال في قصف صهيوني على حي التفاح بمدينة غزة.

ورغم استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة اليوم ولارتقاء عشرات الشهداء صدر تصريح عن الرئيس الاميركي ترامب قال فيه“أقدّر وقف إسرائيل القصف مؤقتا لمنح فرصة لإتمام عملية إطلاق الرهائن واتفاق السلام”.

وقال ترامب اننا سننجح بشكل كبير في وقف الحرب بغزة وان حماس قطعت شوطا كبيرا، وتريد إغلاق التفاصيل الأخيرة . واضاف ان نتنياهو ذهب بعيداً جداً في غزة وحرب غزة جعلت إسرائيل معزولة دوليًا و”إسرائيل” خسرت الكثير من الدعم العالمي وأنا سأعيد كل هذا الدعم.



في هذا الوقت قالت وسائل اعلام العدو ان نتنياهو يدعو الوزيرين بن غفير وسموتريتش إلى اجتماع طارئ حول آخر التطورات.

الخارجية المصرية اعلنت ان مصر تستضيف وفدين إسرائيلي وفلسطيني الإثنين لبحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.





