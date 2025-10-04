إغلاق مطار ميونيخ مجدداً بعد رصد مسيّرات في أجوائه

أُغلق مطار ميونيخ، الجمعة، أمام حركة الملاحة الجوية لليوم الثاني على التوالي بعد رصد طائرات مسيّرة في أجوائه، ما أدى إلى إلغاء عشرات الرحلات الجوية وتأثر أكثر من 6 آلاف مسافر.

وكانت مطارات في الدنمارك والنروج وبولندا قد أوقفت مؤخراً عملياتها الجوية بسبب رصد طائرات مسيّرة مجهولة، فيما وجهت كل من رومانيا وإستونيا أصابع الاتهام إلى روسيا.

وقال مطار ميونيخ في بيان: “اعتباراً من الساعة 9:30 مساءً تم تقييد الحركة الجوية ثم تعليقها بالكامل بعد مشاهدة طائرات مسيّرة”، مشيراً إلى أنه تم تحويل مسار 23 رحلة قادمة وإلغاء 12 رحلة مغادرة.

وبحسب إدارة المطار، فقد تم حتى صباح السبت إلغاء أو تأجيل 46 رحلة، ما انعكس على نحو 6,500 مسافر.

من جانبه، أوضح متحدث باسم الشرطة لوكالة “فرانس برس” أنه “تم رصد طائرتين مسيّرتين في وقت واحد قبل الساعة 11 مساءً في محيط المدرجين الشمالي والجنوبي”، مضيفاً أن “المسيّرتين ابتعدتا فوراً قبل التعرف عليهما”.

وتوقع بيان المطار استئناف الخدمة الجوية عند الساعة الخامسة من صباح السبت.

في المقابل، أعلنت الحكومة الألمانية نيتها تعديل القوانين بما يتيح للجيش إسقاط الطائرات المسيّرة إذا اقتضت الضرورة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر أوروبا، الخميس، من أن التوغلات المتزايدة بالطائرات المسيّرة تظهر أن موسكو تسعى إلى “تصعيد” عدوانها.

من جانبها، رفضت موسكو “بشدة” أي تلميحات إلى مسؤوليتها عن هذه الهجمات، فيما اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأوروبيين بما وصفه بـ”الهستيريا” لتبرير زيادة إنفاقهم العسكري.

المصدر: أ.ف.ب