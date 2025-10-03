حمدان عرض مع وفد “فتح” المستجدات في فلسطين والأوضاع الاجتماعية في المخيمات



استقبل أمين الهيئة القيادية في حركة “الناصريين المستقلين – المرابطون” العميد مصطفى حمدان وأعضاء الهيئة، وفدا من حركة “فتح” ضم أمين سر “فتح” وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت خالد عبادي وأعضاء المنطقة وأمناء سر الشعب التنظيمية.

وأشار بيان “للمرابطون” الى أن “الطرفين ناقشا آخر المستجدات السياسية والأمنية في فلسطين خصوصا في قطاع غزة وحرب الإبادة، وما تتعرض له الضفة الغربية من توغل وقضم للأراضي وعمليات قتل المدنيين بدم بارد. كما ناقشا الأوضاع الإنسانية والاجتماعية للفلسطينيين في مخيمات لبنان وضرورة تأمين الحياة الكريمة لهم لحين العودة إلى وطنهم”.

وذكر البيان أن “المجتمعين ثمنوا التضامن والحراك الرسمي والشعبي للشعوب الغربية والأوروبية مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحيوا القيادة الفلسطينية وفي مقدمها السيد الرئيس محمود عباس على جهودهم الدبلوماسية والسياسية التي أثمرت اعترافا دوليا واسعا بفلسطين”.

واعتبر حمدان أن “حركة فتح هي قائدة المشروع الوطني الفلسطيني، وأن سلاح فتح هو سلاح حق العودة الى فلسطين”، مؤكدا “وقوف المرابطون إلى جانب الحق الفلسطيني”.

الوشاح الفلسطيني

وفي نهاية اللقاء، قلد وفد “فتح” حمدان الوشاح الفلسطيني مع صورة جدارية للرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وياسر عرفات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام