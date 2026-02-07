السبت   
    لبنان

    العميد مصطفى حمدان يشيد بموقف قائد الجيش دفاعًا عن السيادة والوحدة الوطنية

      كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي: «نرفع رأسنا به كعسكريين في الجيش اللبناني. هو الشموخ اللبناني التاريخي الذي أعلنه القائد العماد رودولف هيكل في وجه أعتى دعاة المشروع اليهودي الإجرامي في منطقة الشرق الأوسط، المهووس ليندسي غراهام، الذي يهدد وجودية لبنان والمنطقة”.

      وتابع “هي كلمات قليلة، لكنها تحمي الوطن وتدافع عن السيادة والكرامة الوطنية، وترفض التفتيت والتقسيم إلى مذاهب وطوائف”.

      وأكد “هذه البقعة المضيئة التي مرّت اليوم وبالأمس تبثّ الأمل في قلوب اللبنانيين، وعلينا جميعًا أن نتلقّف هذه المواقف المسؤولة لتوحيد المشروع الوطني الذي يدافع عن لبنان كل لبنان، وطننا النهائي الذي ارتضيناه، والذي يجب أن يبقى لأبنائنا في المستقبل».

      المصدر: موقع المنار

      تقرير مصور | وزير الصحة يطلع على أقسام مركز لبنان الطبي قبل افتتاحه

      تقرير مصور | تقبل التعازي بفقيد الجهاد القائد علي سلهب

      مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم السبت في 7-2-2026

