بلجيكا تستدعي سفير كيان العدو بعد الاعتداء على “أسطول الصمود”

أعلن وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، أنه “استدعى سفير إسرائيل لدى بلاده، على خلفية الاعتداء على أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية”.

وأكد بريفو، في حديث له يوم الخميس، أن “هذا التدخل يثير قلقًا بالغًا بشكل واضح”، مشددًا على أن “من بين المحتجزين 7 مواطنين بلجيكيين، وأن عودتهم إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن تمثل أولوية قصوى للحكومة البلجيكية”.

وقد اعتدت قوات من بحرية العدو الإسرائيلي على سفن الأسطول وقواربه، بعد التشويش عليها، بينما كانت على مقربة من بلوغ هدفها بالوصول إلى قطاع غزة. كما اعتقلت الناشطين الذين كانوا على متن السفن، التي احتجزتها أيضًا واقتادتها إلى ميناء أسدود في الأراضي المحتلة.

ويُذكر أن قوات العدو الإسرائيلي اعتدت على سفن “أسطول الصمود”، التي كانت تهدف إلى كسر الحصار عن غزة، وإيصال المواد الغذائية والحليب للأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة المحاصر.

كما تم اعتقال السفن والناشطين الذين كانوا على متنها، في انتهاك جديد للقوانين الإنسانية من قبل العدو الإسرائيلي.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام