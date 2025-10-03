الجمعة   
    بريطانيا | ستارمر يعلن تعزيز الأمن في المعابد اليهودية بالمملكة المتحدة وسط “تصاعد معاداة السامية”

      تعهّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بإجراءات أمنية مشددة في المعابد اليهودية بالمملكة المتحدة، وذلك في أعقاب اجتماع استجابة طارئة عقده في لندن إثر هجوم على كنيس يهودي في مانشستر أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة،

      وفي خطاب متلفز وجّهه مباشرة إلى الجاليات اليهودية، قال ستارمر “أتعهد ببذل كل ما في وسعي لضمان الأمن الذي تستحقونه”، مؤكدًا أن حكومته لن تتهاون في مواجهة أي تهديدات.

      ولفت ستارمر إلى أنّ “معاداة السامية ليست ظاهرة جديدة”، لكنه شدد على أنّها “تشهد تصاعدًا خطيرًا في الآونة الأخيرة”.

      وقال “يجب أن نكون واضحين، إنها كراهية تتصاعد من جديد، وعلى بريطانيا دحرها من جديد”.

      المصدر: وكالات

      تظاهرات تعم العالم تضامنًا مع فلسطين ودعمًا لأسطول الصمود العالمي

      حرب إبادة يومية… قصص النزوح الفلسطيني تروى للأجيال

      الاحتلال يواصل قصف دير البلح… بيوتٌ تُنسف فوق ساكنيها

