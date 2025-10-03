الجمعة   
    دولي

    مباحثات لنقل تكنولوجيا الطائرات المسيّرة الأوكرانية إلى الجيش الأمريكي

      أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن “الولايات المتحدة وأوكرانيا تناقشان صفقة لنقل تكنولوجيا الطائرات المسيرة الأوكرانية إلى الجيش الأمريكي مقابل تعويضات متنوعة”.

      ونقلت الصحيفة أن “نائب وزير الدفاع الاوكراني سيرغي بوييف موجود حاليا في واشنطن وقد بدأ مفاوضات لوضع اتفاقية تاريخية تتضمن مشاركة كييف لتكنولوجيا الطائرات المسيرة المجربة في القتال مع الولايات المتحدة”.

      كما أوضحت الصحيفة ان “الخيارات الأخرى التي يدرسها المفاوضون أبرزها شراء طائرات مسيرة للجيش الأمريكي مباشرة من أوكرانيا”.

      وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن “خبراء أمريكيين يدرسون بعناية العمليات العسكرية في أوكرانيا، والتي تستخدم فيها الطائرات المسيرة على نطاق واسع”.

      المصدر: روسيا اليوم

      القوات الروسية تأسر مجموعة من مقاتلي وحدة أوكرانية خاصة

      دول الاتحاد الأوروبي في مجموعة السبع تضغط على واشنطن وطوكيو لمصادرة الأصول الروسية

      واشنطن تزود كييف بالمعلومات لضرب عمق روسيا.. وتحول في خطاب ترامب لصالح أوكرانيا

