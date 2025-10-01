الأربعاء   
    دولي

    روسيا| تولّي لرئاسة مجلس الأمن.. وعقوبات إيران لا تزال على جدول الأعمال

       أفادت وكالة تاس، أن روسيا ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي اعتباراً من اليوم (1 أكتوبر/تشرين الأول) وستُناقش العقوبات المفروضة على إيران على جدول أعمال المجلس.

      ويعقد مجلس الأمن الدولي عادةً حوالي 20 جلسةً شهرياً لمناقشة قضايا مُختلفة. وقد وصل المجلس إلى مرحلة تاريخية في سبتمبر/أيلول، بعقد اجتماعه الرسمي رقم 10,000 منذ عام 1946، بينما اقترب عدد القرارات المُعتمدة من حوالي 2,800 قرار.

      وكانت العقوبات المفروضة على إيران بندًا رئيسيًا على جدول أعمال مجلس الأمن في سبتمبر، ومن المرجح أن تستمر المناقشات حتى أكتوبر.

      وفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار اقترحته روسيا والصين، يدعو إلى تمديد القرار 2231 لمدة ستة أشهر ,حيث دخلت عقوبات الأمم المتحدة على طهران حيز التنفيذ في 28 سبتمبر بعد أن فعّلت الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) آلية التفعيل.

      أشارت روسيا إلى أن إعادة فرض العقوبات لا أساس قانوني لها، إذ تم تفعيل آلية التفعيل بانتهاكات.

      المصدر: وكالات

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      سرايا القدس: قصفنا بالاشتراك مع كتائب القسام صباح اليوم بقذائف الهاون الثقيل تموضع جنود وآليات العدو الصهيوني شمال مدينة خانيونس

      مراسل المنار: محلقة معادية القت قنبلة صوتية بالقرب من احد المواطنين اثناء قيامه بجمع الحطب في الطرف الشرقي لبلدة حولا

      وزارة الصحة في غزة: تسجيل حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية (بينهما طفل) ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 455 شهيدًا من بينهم 151 طفل

