روسيا| تولّي لرئاسة مجلس الأمن.. وعقوبات إيران لا تزال على جدول الأعمال

أفادت وكالة تاس، أن روسيا ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي اعتباراً من اليوم (1 أكتوبر/تشرين الأول) وستُناقش العقوبات المفروضة على إيران على جدول أعمال المجلس.

ويعقد مجلس الأمن الدولي عادةً حوالي 20 جلسةً شهرياً لمناقشة قضايا مُختلفة. وقد وصل المجلس إلى مرحلة تاريخية في سبتمبر/أيلول، بعقد اجتماعه الرسمي رقم 10,000 منذ عام 1946، بينما اقترب عدد القرارات المُعتمدة من حوالي 2,800 قرار.

وكانت العقوبات المفروضة على إيران بندًا رئيسيًا على جدول أعمال مجلس الأمن في سبتمبر، ومن المرجح أن تستمر المناقشات حتى أكتوبر.

وفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار اقترحته روسيا والصين، يدعو إلى تمديد القرار 2231 لمدة ستة أشهر ,حيث دخلت عقوبات الأمم المتحدة على طهران حيز التنفيذ في 28 سبتمبر بعد أن فعّلت الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) آلية التفعيل.

أشارت روسيا إلى أن إعادة فرض العقوبات لا أساس قانوني لها، إذ تم تفعيل آلية التفعيل بانتهاكات.

المصدر: وكالات