الثلاثاء   
   30 09 2025   
   7 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 22:43
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    قطر: خطة ترامب بشأن غزة ما زالت في مراحلها الأولى وتحتاج إلى توافق فلسطيني

      أعلن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن ما طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس بشأن غزة لا يزال في إطار المبادئ العامة، ويحتاج إلى مناقشة تفصيلية حول آليات العمل من خلاله.

      وأوضح آل ثاني في تصريحات لقناة الجزيرة أن الخطة ما تزال في مراحلها الأولى، وتحتاج إلى تطوير وتوضيح، خصوصاً في ما يتصل بآليات انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

      وأكد رئيس الوزراء القطري أن بلاده سلّمت وفد حركة حماس التفاوضي نسخة من خطة الرئيس ترامب خلال اجتماع عُقد في الدوحة، مشيراً إلى أن الحركة تعاملت مع الطرح بمسؤولية وأبدت استعداداً لدراسة الخطة.

      وشدد آل ثاني على أن أي رد نهائي يتطلب توافقاً داخلياً بين مختلف الفصائل الفلسطينية، داعياً جميع الأطراف إلى النظر في الخطة بشكل بنّاء، واستغلال الفرصة المتاحة لإنهاء الحرب.

      ولفت إلى أن الأولوية القصوى لدولة قطر في الوقت الراهن هي إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة، بما يشمل وقف القتل والتهجير والمجاعة.

      وأضاف أن الدول العربية والإسلامية، وفي مقدمتها مصر وتركيا، تبذل جهوداً متواصلة لدعم الفلسطينيين وتمكينهم من الصمود على أرضهم، والوصول إلى حل الدولتين، مؤكداً أن هذه الدول سترحب بالمشاركة في دعم الشعب الفلسطيني إذا ما تم التوصل إلى اتفاق بشأن الخطة.

      المصدر: الجزيرة نت

      مواضيع ذات صلة

      أكبر أسطول إنساني يبحر نحو غزة… وتحذيرات من صدام مع الاحتلال

      أكبر أسطول إنساني يبحر نحو غزة… وتحذيرات من صدام مع الاحتلال

      تبة النويري تتحول إلى شاهد على معاناة النازحين

      تبة النويري تتحول إلى شاهد على معاناة النازحين

      قطر تعلن اجتماعاً مع حماس وتركيا لمناقشة خطة ترامب للسلام في غزة

      قطر تعلن اجتماعاً مع حماس وتركيا لمناقشة خطة ترامب للسلام في غزة