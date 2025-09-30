قطر تعلن اجتماعاً مع حماس وتركيا لمناقشة خطة ترامب للسلام في غزة

أعلنت قطر عن عقد محادثات مساء الثلاثاء في الدوحة مع حركة حماس ووفد تركي ومصري لمناقشة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقطاع غزة، مؤكدة أن وفد الحركة الفلسطينية وعد بدراستها “بمسؤولية”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحافي في الدوحة: “قامت دولة قطر وجمهورية مصر العربية يوم أمس بتسليم الخطة إلى الوفد التفاوضي من حركة حماس، ووعد الوفد بدراستها بمسؤولية”.

وأضاف الأنصاري: “اليوم أيضاً سيُعقد اجتماع آخر بحضور الجانب التركي مع الوفد التفاوضي بهدف التشاور حول هذه الخطة”، مشيراً إلى مشاركة رئيسي المخابرات التركي والمصري في الدوحة.

وأكد مسؤول فلسطيني مقرب من حماس لوكالة فرانس برس أن الحركة بدأت الثلاثاء بدراسة الخطة ضمن أطرها القيادية وبالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية الأخرى.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن الاثنين من واشنطن دعمه لخطة ترامب، محذراً من أن الجيش الإسرائيلي “سينهي المهمة” في حال رفضت حماس الخطة.

وعلّق الأنصاري قائلاً: “ما زال الوقت مبكراً للحديث عن الردود، لكننا نتفاءل بأن هذه الخطة هي خطة شاملة”.

وأعربت قطر، التي تتوسط إلى جانب الولايات المتحدة ومصر لإنهاء الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس في غزة، عن استعدادها لمواصلة جهودها لوقف العدوان، وذلك بعد اعتذار إسرائيل عن ضربة استهدفت قادة حماس في الدوحة قبل أسابيع.

وأفاد الأنصاري بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي اعتذر للرئيس القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني خلال اتصال هاتفي من البيت الأبيض، مؤكداً التزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم مهاجمة قطر مرة أخرى، مع ضمانات أمنية قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

