أمن الدولة: توقيف 4 أشخاص بجرم التهريب من سوريا إلى لبنان

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، في بيان لها يوم الإثنين، عن توقيف ثلاثة لبنانيين وسوري أثناء نقلهم بضاعة مهرّبة من سوريا إلى لبنان.

وجاء في البيان “متابعةً لجهودها في مكافحة التهريب وحماية الإنتاج الزراعي اللبناني، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، أوقفت مديرية بعلبك – الهرمل الإقليمية – مكتب الهرمل، كلاً من اللبنانيين (م. أ.)، (م. ر.)، (ج. م.)، والسوري (م. ش.)، أثناء نقلهم على متن بيك أب وفان نحو 1200 صندوق من مادة الفستق الحلبي المهرّب من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني”.

وأضاف البيان “خلال التحقيق، اعترف الموقوفون بأنهم أدخلوا الكمية المهرّبة مستخدمين فواتير مزوّرة لتظهيرها كمنتج محلي، وذلك بهدف تمريرها عبر الحواجز الأمنية ونقلها إلى سوق الخضار في طرابلس”، وتابع “وقد أُجري المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام