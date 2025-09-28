الأحد   
    لبنان

    الشيخ قاسم التقى لاريجاني: الشعب المقاوم على درجة عالية من العزة ودعم التحرير

      استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الدكتور علي ‏لاريجاني بحضور سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان السيد مجتبى أماني. وقد أكد الدكتور لاريجاني ‏وقوف إيران ودعمها للبنان ومقاومته بناءً على توجيهات الإمام السيد علي الخامنئي (دام ظله) ومواكبة الحكومة ‏والشعب الإيراني، وأن إيران حاضرة لكل مستويات الدعم للبنان ومقاومته. ‏

      وشكر سماحة الشيخ نعيم قاسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وحكومةً وشعباً على تعزيتهم ومباركتهم بشهادة ‏السيدين والشهداء، وعلى ما قدموه للبنان ومقاومته.

      وأكد للوفد بأن لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ ‏”الإسرائيلية”، وأن الشعب المقاوم على درجة عالية من العزة ودعم التحرير والاستقلال، ومن يرى مواقف الناس ‏الشجاعة والصابرة يؤمن بأن النصر حليفهم في مواجهة العدو “الإسرائيلي”.

      وأضاف: “حزب الله منفتح على الجميع، ومستعد لكل أشكال التعاون مع الذين يقفون بوجه العدو “الإسرائيلي” الذي ‏يشكل خطراً على الجميع مِن دون استثناء، خطراً على الشعوب والأنظمة والمقاومة. ونحن نؤمن أن لهذا الجبروت ‏العدواني “الإسرائيلي” نهاية ذليلة مع هذا الصمود الرائع في مواجهته”. ‏

      المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله

