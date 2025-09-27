أمريكا | بكين تحذر من العودة إلى “عقلية الحرب الباردة”: العالم دخل مرحلة جديدة من الاضطراب والتحولات

حذر رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، من العودة إلى “عقلية الحرب الباردة”، مؤكداً تمسك بلاده بالتعددية والتجارة الحرة، في انتقاد مبطن للولايات المتحدة، وذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال لي إن “العالم دخل مرحلة جديدة من الاضطراب والتحولات”، مضيفاً أن “الأحادية وعقلية الحرب الباردة عادت إلى الواجهة، والنظام الدولي الذي بُني خلال الثمانين عاماً الماضية يواجه تحديات خطيرة”.

وأشار المسؤول الصيني إلى أن “فرض الرسوم الجمركية وارتفاع السياسات الحمائية، بما في ذلك إقامة الجدران والحواجز، يعد سبباً رئيسياً في التباطؤ الاقتصادي العالمي”، مشدداً على أن بكين “تواصل فتح أبوابها أمام العالم، وتعمل مع المجتمع الدولي على صون مبادئ الأمم المتحدة”.

ورغم أن لي لم يذكر الولايات المتحدة صراحة، فإن تصريحاته جاءت في ظل خلافات تجارية وسياسية متصاعدة مع واشنطن، خاصة بشأن التعريفات الجمركية ونزاعات بحر الصين الجنوبي.

وتزامن خطاب المسؤول الصيني مع انتقادات متكررة من إدارة الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب، التي ركزت على إظهار القوة الأميركية أكثر من الدفاع عن النظام الدولي القائم.

المصدر: وكالات