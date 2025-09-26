الجمعة   
   26 09 2025   
   3 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 17:53
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    جعجع يهاجم الأجهزة الأمنية اللبنانية

      حيا رئيسُ حزب القوات سمير جعجع رئيسَ الحكومة نواف سلام على ما وصفها بمساعيهِ المستمرةِ لقيامِ الدولة المنشودة قاصداً كلامَه حولَ فعاليةِ إضاءةِ صخرة الروشة.

      وفي بيان أصدرَه هاجمَ جعجع الأجهزةَ الأمنية معتبراً أنها في موضوعِ النشاطِ على صخرة الروشة تصرّفت وكأنَ لا علاقةَ لها بالقوانينِ ولا بتطبيقها، وطلبَ من الأجهزةِ الأمنية والقضائية استدعاءَ المسؤولين قانونًا عن الترخيصِ المعطى للتجمّعِ والتحقيقَ معهم.

      وقال إن المطلوبَ من الوزراءِ الأمنيين المعنيين إجراءَ التحقيقاتِ الداخليةِ اللازمةِ كلٌّ في وزارته، لتحديدِ المسؤولياتِ وسدِّ الثُغرات.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      وفد من إدارة مستشفى السان جورج يضع إكليلا من الزهر على ضريح السيد نصرالله.. ويعلن قرب افتتاح مستشفى جديد في الكفاءات

      وفد من إدارة مستشفى السان جورج يضع إكليلا من الزهر على ضريح السيد نصرالله.. ويعلن قرب افتتاح مستشفى جديد في الكفاءات

      اكتمال تحضيرات احتفال الأمينين العامين في مرقد الشهيد الهاشمي

      اكتمال تحضيرات احتفال الأمينين العامين في مرقد الشهيد الهاشمي

      وفاءً للنهج… طلاب مدارس المهدي (عج) يُجدّدون العهد في مرقد الشهيد القائد السيد حسن نصر الله

      وفاءً للنهج… طلاب مدارس المهدي (عج) يُجدّدون العهد في مرقد الشهيد القائد السيد حسن نصر الله