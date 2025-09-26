“مايكروسوفت” تعطل خدمات لوحدة عسكرية تابعة لوزارة الحرب الإسرائيلية

أعلنت شركة “مايكروسوفت” الجمعة تعطيل مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التي كانت تستخدمها وحدة عسكرية تابعة لوزارة الحرب الإسرائيلية، وذلك بعد مراجعة داخلية كشفت أدلة أولية تدعم تقارير إعلامية عن نظام مراقبة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأوضح رئيس “مايكروسوفت” براد سميث أن “المراجعة بدأت عقب نشر صحيفة الغارديان تقريراً تناول اتهامات موجّهة إلى إحدى الوحدات العسكرية التابعة للاحتلال”.

وكان تحقيق مشترك لـ”الغارديان” وموقع “لوكال كول” العبري، قد كشف مطلع آب/اغسطس الماضي أن وكالة مراقبة عسكرية تابعة للعدو الاسرائيلي استخدمت نظام “أزور” التابع لمايكروسوفت لتخزين كميات ضخمة من تسجيلات المكالمات الهاتفية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة المحتلة.

المصدر: رويترز