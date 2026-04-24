ترامب يهدد بريطانيا برسوم جمركية باهظة دفاعا عن شركات التكنولوجيا



هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض “رسوم باهظة” على الواردات من المملكة المتحدة إن لم تتراجع عن ضريبة الخدمات الرقمية المفروضة على شركات التواصل الاجتماعي الأمريكية.



وقال ترامب للصحفيين من المكتب البيضاوي أمس الخميس: “لقد كنا ننظر في الأمر، ويمكننا معالجة ذلك بسهولة بالغة من خلال فرض رسوم جمركية كبيرة على المملكة المتحدة، لذا فمن الأفضل لهم أن يكونوا حذرين”.



وأضاف: “إذا لم يلغوا الضريبة، فسنفرض ،على الأرجح، رسوما جمركية كبيرة على المملكة المتحدة”.



وتفرض ضريبة الخدمات الرقمية، التي استحدثت في عام 2020، بنسبة 2 % على إيرادات العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى.



وتستهدف الضريبة الشركات التي تتجاوز إيراداتها العالمية من الأنشطة الرقمية 500 مليون جنيه إسترليني (673 مليون دولار)، بحيث تكون أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني من هذه الإيرادات مستمدة من المستخدمين في المملكة المتحدة.



وقال ترامب إن هذه القوانين، التي طالما كانت مصدرا للتوتر في العلاقات الأمريكية البريطانية، تستهدف “أهم الشركات في العالم”.



ولم تتغير ضريبة الخدمات الرقمية بموجب الاتفاقية التجارية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة التي تم الاتفاق عليها في ايار/مايو 2025، رغم أنها كانت نقطة للنقاش.



ويأتي ذلك بعد أشهر من تهديدات أمريكية مماثلة بفرض رسوم جمركية وقيود تصدير جديدة على الدول التي لديها ضرائب رقمية أو لوائح تؤثر على عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين.

المصدر: AP