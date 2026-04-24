عون في ذكرى الإبادة الأرمنية: جرحٌ في ضمير الإنسانية… وأرمن لبنان شركاء في بناء الوطن

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في الذكرى الـ111 للإبادة الأرمنية، أن هذه المأساة تبقى “جرحاً مفتوحاً في ضمير البشرية”، مجدداً التزام لبنان بقيم العدالة والحقيقة وكرامة الإنسان.

وقال عون إن لبنان شكّل منذ نشأته ملاذاً آمناً للأرمن الذين لجأوا إليه، حيث اندمجوا في نسيجه الوطني وأصبحوا جزءاً أساسياً منه، مشدداً على أن اللبنانيين من أصل أرمني لم يكونوا يوماً ضيوفاً، بل شركاء حقيقيين في بناء لبنان وصموده وازدهاره، وأسهموا في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية والتعليمية.

وأضاف أن إحياء هذه الذكرى لا يقتصر على استذكار الماضي، بل يشكل دعوة متجددة لرفض الظلم والعمل من أجل عالم أكثر عدلاً وإنسانية، مؤكداً أن لبنان سيبقى وفياً لرسالته كأرض للحرية والتعددية.

وختم عون بالدعوة إلى استلهام العبر من هذه الذكرى لتعزيز الوحدة الوطنية وصون كرامة الإنسان، وبناء مستقبل يليق بتضحيات الأجداد وآمال الأجيال المقبلة.

المصدر: الوكالة الوطنية