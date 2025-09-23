موسى: مجزرة بنت جبيل تعبير واضح عن الإجرام الإسرائيلي

استنكر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، واعتبر أن “المجزرة التي حصلت في بنت جبيل تُعبّر بوضوح عن الإجرام الإسرائيلي.”

وقال موسى في حديثٍ له، الثلاثاء “لا شكّ في أن هناك ضغطًا كبيرًا يُمارس على لبنان، وكلام الموفد الأميركي توم براك هو جزء من هذا الضغط”، وتابع “على اللبنانيين اتخاذ التدابير اللازمة، وأهمها وحدة الموقف والتضامن بين كلّ الفرقاء، من أجل تقوية الموقف اللبناني في عملية التفاوض مع إسرائيل”.

وأشار موسى إلى “ضرورة التطلّع إلى الحراك الحاصل دوليًا وعربيًا في مواجهة إسرائيل، من خلال الاجتماع في نيويورك والاعتراف بحلّ الدولتين،” مؤكدًا على “أهمية وجود دعم فعلي عربي ودولي للبنان لتحسين موقفه التفاوضي، وردع إسرائيل عن القيام بتجاوزاتها وخروقاتها للأعراف والقوانين الدولية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام